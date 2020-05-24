حرب الناقلات.. إيران انتصرت في الكاريبي؟

بعد أيام من التهديدات المتبادلة والحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة، تمكنت أول ناقلة نفط ضمن أسطول السفن الإيراني من بلوغ الموانئ الفنزويلية..

وصول الناقلة رافقه تأكيد مستشار مرشد الجمهورية الإيراني حسين دهقان أن واشنطن أبلغت بلاده بأنها لن تضع أي عوائق أمام دخول السفن الإيرانية للمياه الفنزويلية.. فيما يبدو تحولا عما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول كبير في الادارة الأمريكية بأن واشنطن ستتخذ إجراءات للرد على تحدي طهران للحظر الأمريكي، ونقل وكالة نورنيوز الإيرانية عن جهات أمنية مطلعة تقارير تفيد برصد أربع سفن حربية تابعة للقوة البحرية الأميركية مرفوقة بطائرة حربية متجهة إلى منطقة الكاريبي.

فهل كسبت طهران رهان التحدي رغم مخاطر المواجهة العسكرية مع واشنطن؟ وما هي دلالات عدم اعتراض القوات الأمريكية للناقلات الإيرانية رغم رفض واشنطن للعملية؟