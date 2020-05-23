الحرب في ليبيا.. ما سر التحرك الأمريكي؟

مع تواصل تقدم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني على محاور القتال جنوب العاصمة الليبية طرابلس في اتجاه مدينة ترهونة

تستمر الاتصالات الدولية الساعية حسب البيانات الرسمية لوقف الأعمال القتالية ودفع الأطراف المتحاربة مجددا نحو المسار السياسي.. آخر المبادرات كانت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي أكد على استمرار التعاون لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

بيان القيادتين، جاء بعيد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج في اتصال هاتفي معارضة واشنطن لاستمرار مستوى تدفق الأسلحة والذخائر التي يتم نقلها إلى البلاد.

فما هي دلالات توقيت التحرك الأمريكي؟ وهل تنجح هذه الاتصالات الدولية في وقف التصعيد؟