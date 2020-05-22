ترامب و"السماء المفتوحة".. ما هدف الانسحاب؟

أمام النهج السلبي للرئيس الأمريكي اتجاه المعاهدات والأنظمة القانونية الدولية، تتجه الولايات المتحدة للخروج من معاهدة السماء المفتوحة في قرار آخر يزيد من تآكل نظام الحد من التسلح

قرار الخروج من المعاهدة التي تسمح بعمليات استطلاع جوي في أجواء الدول المشاركة، يأتي حسب ترامب بسبب انتهاك روسيا لبنود الاتفاقية.. موقف فسره المتحدث باسم البانتاغون جوناثان هوفمان برفض موسكو لتحليق طائرات المراقبة فوق بعض المناطق؟.

الخارجية الروسية في ردها اعتبرت الموقف الأمريكي خطوةً جديدة نحو تفكيك نظام الأمن العالمي، مشيرة إلى أن واشنطن لم تقدم أي أدلة على حصول انتهاك. من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو تعتزم مواصلة الالتزام بالمعاهدة طالما بقيت سارية المفعول.

فما هي حقيقة مبررات القرار الأمريكي للانسحاب من المعاهدة؟ وما انعكاسات ذلك على نظام الأمن العالمي؟