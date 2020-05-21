ترامب والصين.. ماذا بعد الحرب الكلامية؟

ضمن إجراءات أمريكية جديدة تذكي نيران التوتر المهيمن على العلاقات الأمريكية الصينية، وافقت واشنطن على بيع طوربيدات ثقيلة لتايوان في صفقة بقيمة مائة وثمانين مليون دولار،

في خطوة قوبلت باعتراض واحتجاج رسمي من الصين، بموازاة ذلك تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا جديدا يمهد الطريق لمنع الشركات الصينية من الاكتتاب في البورصات الأمريكية.. يأتي ذلك فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الصين بسبب كورونا، مؤكدا أنها تتحمل مسؤولية الضحايا على مستوى العالم، بينما اتهم وزير خارجيته مايك بومبيو بكين بتدمير عينات في معهد ووهان لإفشال مساعي إجراء تحقيق دولي شفاف حول الفيروس.

مواقف قابلتها الخارجية الصينية باعتبارها محاولة من الإدارة الأمريكية لصرف الأنظار عن عدم كفاءتها في التعامل مع فيروس كورونا. فهل تستمر مساحة الخلاف الأمريكي الصيني في توسعها؟ وما هي تداعيات الاجراءات الأمريكية على مستقبل العلاقات التجارية؟