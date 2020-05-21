ليبيا.. هل قلب السراج موازين الحرب؟

مدفوعة باستعادتها مدن الساحل الغربي والسيطرة على قاعدة الوطية تواصل قوات حكومة الوفاق التقدم نحو ترهونة وآخر مواقع الجيش الوطني الليبي غرب البلاد.

تقدم قوات الوفاق قوبل داخليا بإعلان الجيش الوطني إعادة التموضع جنوب طرابلس وإعطاء فرصة للتهدئة مع مقدم عيد الفطر، فيما تباينت المواقف الإقليمية من التطورات الأخيرة، إذ أقر وزير الدفاع التركي خلوصي بمحورية دور بلاده فيما يحصل مشيرا إلى أن التعاون العسكري مع حكومة الوفاق مكنها من قلب الموازين على الأرض، من جانبه شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على عدم التهاون مع من وصفها بالجماعات الإرهابية ومن يدعمها في ليبيا. فيما استبعد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش إحراز أي تقدم حقيقي في ليبيا دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية.

فما هي دلالات هذه المواقف الدولية؟ وهل تدفع أطراف الصراع نحو التهدئة؟ أم جولات جديدة من التصعيد؟