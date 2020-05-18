ضم الضفة.. من سيمنع مخطط إسرائيل؟

بعد يوم من تشكيل حكومة الوحدة الاسرائيلية التي جعلت ضم مستوطنات الضفة الغربية ضمن أولويات برنامجها السياسي، شدد وزير الخارجية الجديد غابي أشكنازي على ضرورة تنسيق خطط الضم مع الولايات المتحدة وتَجنبِ الاضرار باتفاقيتي السلام الموقعتين مع مصر والأردن.

إعلان الخارجية الاسرائيلية تزامن مع نقل صحيفة هآرتس عن جهات في المؤسسة الأمنية وجود تحذيرات من احتمال تسبب أي ظروف متطرفة في إلغاء معاهدة السلام مع الأردن.

من جهتها تستعد القيادة الفلسطينية لعقد اجتماع موسع لإقرار خطة التصدي لمخطط الضم الإسرائيلي.. بغياب حركتي حماس والجهاد الاسلامي.

فما هي دلالات تصريحات الخارجية الاسرائيلية؟ وما الحسابات التي تحكم الموقف الأمريكي من خطط الضم؟

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