جنوب اليمن.. هل خرجت الأوضاع عن السيطرة؟

رغم تعاظم المخاوف وتتتابع تحذيرات الأمم المتحدة من انتشار واسع لفيروس كورونا في اليمن، دخلت المواجهة بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي يومها السابع

منذ توسيع نطاق المعارك عقب إعلان الإدارة الذاتية في الجنوب.

تصعيد الوضع في محافظة أبين رافقه استقدام الطرفان لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، بينما حذر الجيش اليمني تشكيل أي قوات خارج المؤسستين العسكرية والأمنية بمحافظة حضرموت، عقب دعوات أطلقها المجلس الانتقالي.

تطورات الميدان تأتي في ظل أسئلة حول ثقل التحالف العربي في تفعيل دعوته إلى تجنب أي إجراءات تخالف اتفاق الرياض، وتشديد أممي على تجنب أي إجراءات تقوض وحدة اليمن..

فهل يدفع خطر الأوبئة إلى وقف المعارك؟ وما آفاق اتفاق الرياض بعد أسبوع من المعارك؟