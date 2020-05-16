ترامب.. ما وراء فتح جبهات الداخل والخارج؟

في خطوة قوبلت بالاستنكار من قبل الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتش في وزارة الخارجية ستيف لينيك

بالتزامن مع عمله على تحقيق في شكاوى عن استغلال وزير الخارجية مايك بومبيو امتيازات مهنية لأهدف شخصية.

القرار الذي يأتي ضمن ما يعتبر حملة يقودها ترامب على مفتشين عامين سهلوا مساءلته أمام الكونغرس، تزامن مع سيل من التغريدات على تويتر دعا فيها ترامب إلى فتح ملفات أوباماغيت واستدعاء سلفه باراك أوباما إلى الكونغرس ليدلي بإفاداته فيما اعتبره أكبر جريمة سياسية في تاريخ الولايات المتحدة.

فما هي خلفيات قرار الاقالة الجديد؟ وما فحوى تهم ترامب لسلفه أوباما؟ وهل ينجح الرئيس الأمريكي في تجاوز التداعيات السياسية لتفشي كورونا بتدشين عملية مكافحة جديدة والتصعيد مع الصين؟