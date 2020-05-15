أردوغان والتنقيب.. تصعيد جديد شرق المتوسط؟

في توجه من تركيا لتفعيل اتفاقها مع حكومة الوفاق الوطني الليبية بإقامة منطقة اقتصادية بحرية تمتد بين ساحلي البلدين..

قدمت شركة البترول التركية طلبا للحصول على إذن بالتنقيب عن الغاز شرق المتوسط.

التوجه التركي قوبل خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حسب منسق السياسة الخارجية جوزيف بوريل بالرفض والتأكيد على دعم السيادة القبرصية في مياهها الاقليمية.

بموازاة ذلك أبدى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتينبورغ استعداد الحلف لتقديم الدعم لحكومة الوفاق، والاستجابة لطلب رئيسها فائز السراج بالمشاركة في بناء المؤسسات الدفاعية والأمنية.. رغم إشارته إلى وجود تباين كبير في وجهات النظر بين الدول الأعضاء في العديد من القضايا.

فما هي حسابات تركيا وراء طلبت التنقيب عن الغاز؟ وهل تمنح موافقة حكومة الوفاق غطاء قانونيا كافيا؟ وهل تعكس تصريحات ستولتنبروغ توجهات أعضاء الناتو في ليبيا؟