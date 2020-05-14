عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

في انتكاسة لعملية السلام ومساعي المصالحة في أفغانستان، أصدر الرئيس أشرف غاني أوامر بعودة العلميات الهجومية ضد حركة طالبان

رداً على تفجيرات استهدفت مستشفى للتوليد في كابل وجنازة لأحد المسؤولين في ننكرهار.. طالبان وبعد نفي علاقتها بهجومي أمس، أعلنت اليوم مسؤوليتها عن هجوم استهدف اليوم محكمة شرق البلاد.

ورغم تشديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تعليقه على هذه الهجمات على رغبته في أن يتولى الأفغان أمنهم بأنفسهم، إلا أنا تقارير البنتاغون والحكومة الأفغانية تشير إلا عدم توفر شروط خفض الوجود الأمريكي في ظل تسجيل آلاف الهجمات منذ توقيع اتفاق السلام.. في غضون ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استحالة تحقيق التسوية السياسية في أفغانستان دون آليات شاملة وبمشاركة دول المنطقة المنخرطة في صيغة موسكو للحل في أفغانستان.

فهل ينهار اتفاق السلام؟ وما حظوظ ترامب في انقاذ خطط سحب القوات الأمريكية قبل موعد الانتخابات؟