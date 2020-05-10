طهران وواشنطن.. بين التصعيد والتفاوض

تبادل غير مشروط للسجناء مع الولايات المتحدة أعربت عنه طهران في انتظار تجاوب من واشنطن..

بالتزامن مع تغريدة نشرها المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ذكرت الإيرانيين بخطاب ألقاه قبيل التفاوض بشأن الاتفاق النووي تحدث فيه عن سياسة "المرونة البطولية". وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة إطلاق سراح السجناء الأمريكيين في إيران لدواع إنسانية.

فما دلالات المبادرة الإيرانية ؟ وهل تشير تغريدة المرشد الإيراني إلى استعداد طهران للتفاوض ؟ وكيف ستتجاوب واشنطن مع ما تصفه إيران بـ "المرونة البطولية"؟