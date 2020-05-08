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ترامب والسعودية.. ما سر قرار سحب باتريوت؟

أخبار العالم

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الولايات المتحدة تقرر سحب بطاريات باتريوت وجنودا من السعودية.

قرار يقول كثيرون إنه كان منتظرا لكن مع اختلاف حول أسبابه فبينما تقول الرياض إن الخطوة تأخرت عن موعدها المحدد في مارس آذار الماضي وهو ما يتوافق مع ما قاله البنتاغون بأن الإجراء روتيني، يقول خبراء إنه لا يمكن فصل هذا التحرك عن ما أوردته تقارير سابقة قالت إن ترامب سبق وهدد بسحب قواته من السعودية بعد الخلاف النفطي بين البلدين والذي تسبب في خسائر كبيرة بأسواق الخام الأمريكي.
فلماذا تقدم واشنطن على خفض انتشار قواتها في السعودية؟ وما واقعية الحديث عن تراجع التهديد الإيراني في المنطقة؟ وكيف سينعكس هذا القرار على العلاقات الأمريكية السعودية من جهة وعلى الوضع في الخليج من جهة أخرى؟

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