ترامب والصين.. حرب كلامية أم مواجهة مرتقبة؟

جدل دولي وأمريكي داخلي أمام رفض صيني متجدد لاتهامات واشنطن بتسبب بكين في تحول فيروس كورونا إلى جائحة عالمية.

ورغم أن لهجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تختلف بين اتهامات صريحة بتصنيع الفيروس في مختبر بمدينة ووهان وبين أن يكون ذلك ليس متعمدا، ترفض الصين فتح تحقيق دولي بشأن مصدره، خصوصا وأن منظمة الصحة العالمية إلى جانب الاستخبارات الأمريكية نفت امتلاك أي معلومات تثبت تورط بكين.

فلماذا ترفض الصين فتح تحقيق دولي قد ينتهي بتبرئتها؟ وكيف يفسَر التباين الأمريكي الداخلي حول منشأ الفيروس؟ وهل تتطور الخلافات الصينية الأمريكية إلى أبعد من كورونا؟