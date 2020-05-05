استراتيجي روسي: جائحة كورونا وضعت النموذج الاقتصادي الليبرالي على المحك

لم تقتصر تداعيات وباء كورونا على الصحة العامة للبشر، بل طالت حياتهم من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسلوكية..

كما هزت جائحة الفيروس اقتصادات الدول ومسّتْ قواعد الحوكمة الاقتصادية واختبرت النموذج الاقتصادي الليبرالي، طارحة التساؤلات حول العولمة وقادتها ومفهوم الاكتفاء الذاتي وخيارات العزلة الاقتصادية وزيادة دور الدولة الوطنية عوضاً عن المؤسسات المعولمة والإجراءات السيادية في مواجهة التحديات والأزمات. ما الذي تغير وكيف؟ ما هو عالم ما بعد كورونا؟

نناقش تفاصيل هذه العناوين مع ضيف برنامج "أبعاد روسية" الخبير الاستراتيجي ونائب رئيس معهد الأبحاث الاستراتيجية نيكيتا دانيوك