واشنطن وطهران.. معركة رفع حظر الأسلحة

رد قاس تهدد به إيران إذا ما أحيل ملف تمديد حظر التسلح المفروض عليها إلى مجلس الأمن

طهران أكدت ان مساعي واشنطن لعدم السماح لها بشراء أسلحة حتى بعد رفع الحظر يتعارض مع الاتفاقات السابقة وسيحمل عواقب وخيمة على الاتفاق النووي وعلى أمن المنطقة واستقرارها.

يأتي ذلك في وقت عادت فيه بوادر التوتر إلى مياه الخليج بعدما وصفته الولايات المتحدة بتحرش الزوارق الإيرانية بسفنها.

فهل تتمكن واشنطن من تمديد الحظر بعد أن أثار انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي جدلا كبيرا؟ وما طبيعة الرد الإيراني في هذه الحال؟ وكيف سيؤثر ذلك على أمن المنطقة؟