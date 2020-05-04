 
مباشر
عاجل
"سانا": وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في حلب
اسأل أكثر

واشنطن وطهران.. معركة رفع حظر الأسلحة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsye

رد قاس تهدد به إيران إذا ما أحيل ملف تمديد حظر التسلح المفروض عليها إلى مجلس الأمن

طهران أكدت ان مساعي واشنطن لعدم السماح لها بشراء أسلحة حتى بعد رفع الحظر يتعارض مع الاتفاقات السابقة وسيحمل عواقب وخيمة على الاتفاق النووي وعلى أمن المنطقة واستقرارها.
يأتي ذلك في وقت عادت فيه بوادر التوتر إلى مياه الخليج بعدما وصفته الولايات المتحدة بتحرش الزوارق الإيرانية بسفنها.
فهل تتمكن واشنطن من تمديد الحظر بعد أن أثار انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي جدلا كبيرا؟ وما طبيعة الرد الإيراني في هذه الحال؟ وكيف سيؤثر ذلك على أمن المنطقة؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا