الاقتصاد السعودي.. آثار كورونا وحرب النفط

تهاوت أسعار البورصة السعودية لتبلغ أدنى مستوى لها منذ شهرين عقب تصريحات لوزير المالية السعودي محمد الجدعان قال فيها إن الرياض بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ومؤلمة

وإنها عازمة على خفض نفقات الموازنة بشدة.. تصريحات الجدعان أتت في سياق وصفه للمعالجات التي تريد الحكومة السعودية العمل من خلالها على امتصاص أزمة أسعار النفط وكورونا.. لكن اللافت هو أن الجدعان أشار إلى المضي باتجاه اقتراض حتى خمسين بالمائة من الناتج المحلي.. فهل تنقذ هذه الإجراءات الصارمة الاقتصاد السعودي؟