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العالم إلى أين؟

أبو غزالة: الشعبوية تلتهم الديمقراطية

أخبار العالم

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حذر الخبير طلال أبو غزالة من مشكلة حقيقية تواجهها دول العالم، متمثلة بنمو الشعبوية مقابل انحسار الديمقراطية.  

وقال أبو غزالة في حلقة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن العالم يواجه أزمة أخطر بكثير مما يمكن تخيله، موضحا أن دول العالم بدأت مؤخرا تشهد نموا في الشعوبية مقابل انحسار الديمقراطية.

وأكد الخبير على "أهمية أن تطور الديمقراطية نفسها قبل أن تلتهمها الشعبوية"، مشيرا إلى أن "الديمقراطية شيء عظيم وأؤمن بأنها نظام يجب أن يحترم ويجب أن نتمسك به".

واستشهد أبو غزالة، بدراسات لمؤسسات دولية خلصت إلى أن الديمقراطية بدأت تنحسر بدلا من النمو.

وتطرق أبو غزالة خلال الحلقة إلى نقاط ضعف تواجهها الشعبوية، وأشار إلى أن تأثير هذه الحالة زاد بفضل وسائل التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT

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