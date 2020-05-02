العراق.. الصراع السياسي وخطر عودة "داعش"

دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي القوى السياسية العراقية إلى التعاطي مع تشكيل الحكومة بمنأى عن المحاصصة،

مشيرا إلى أن العملية الإرهابية التي نفذها تنظيم داعش ضد الحشد الشعبي مساء الجمعة ما هي إلا محاولة يائسة لاستثمار الأزمة السياسية الراهنة.. وشدد الكاظمي على ضرورة التعاطي بمسؤولية بعيدا عن روح الاستئثار والمحاصصة.

وكانت إحدى نقاط تفتيش الحشد الشعبي التابعة للواء الخامس والثلاثين بمنطقة مكشيفة قد تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش ما أودى بأفرادها العشرة جميعهم، وسبقت ذلك عمليات للتنظيم فيما يسمى مثلث الموت بمنطقة الوعرة، في حين استأنفت القوات الحكومية عمليات مسح المنطقة بحثا عن جيوب التنظيم.