خروج كورونا من مختبر ووهان.. ما أدلة ترامب؟
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsbf
بعد أن وصفه بادئ الأمر بالفيروس الصيني عاد الرئيس الأمريكي ليقول إنه اطلع على أدلة تثبت أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا انحدرت من معهد الفيروسات بمدينة ووهان الصينية
البؤرة الأولى للفيروس.. ولم يبخل ترامب في اتهام الصين بالفشل في السيطرة على تفشي الفيروس إذ رجح أن الأمر يعود لعدم كفاءة أو لرغبة البلاد في وصول الوباء إلى باقي العالم .
ورغم كل ما يثيره الرئيس الأمريكي فإن جهاز الاستخبارات خرج باستنتاج مغاير يبرئ الصين، وهو ما ينسجم مع وجهات نظر عواصم دولية عدة.
أما الصين نفسها نبهت ترامب بمناسبة وبدونها إلى أن عدو البشرية هو الفيروس وليس الصين.