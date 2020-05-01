خروج كورونا من مختبر ووهان.. ما أدلة ترامب؟

بعد أن وصفه بادئ الأمر بالفيروس الصيني عاد الرئيس الأمريكي ليقول إنه اطلع على أدلة تثبت أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا انحدرت من معهد الفيروسات بمدينة ووهان الصينية

البؤرة الأولى للفيروس.. ولم يبخل ترامب في اتهام الصين بالفشل في السيطرة على تفشي الفيروس إذ رجح أن الأمر يعود لعدم كفاءة أو لرغبة البلاد في وصول الوباء إلى باقي العالم .

ورغم كل ما يثيره الرئيس الأمريكي فإن جهاز الاستخبارات خرج باستنتاج مغاير يبرئ الصين، وهو ما ينسجم مع وجهات نظر عواصم دولية عدة.

أما الصين نفسها نبهت ترامب بمناسبة وبدونها إلى أن عدو البشرية هو الفيروس وليس الصين.