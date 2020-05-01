الطاقة بعد أزمة كورونا

عد أن زَلْزَلَت اقتصاداتِ دول العالم.. كيف أثرت جائحة كورونا على قطاع الطاقات؟ ما تأثير استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الأدنى على مصالح المصدرين والمستهلكين؟

هل بإمكان روسيا والمملكة السعودية استيعاب الأسعار القياسية الحالية، وموازنة منْ أكثر قدرةً على مواجهة السيناريوهات القادمة؟ من يستفيد من الأسعار الزهيدة هذه؟ ما مصير النفط الصخري الأمريكي ونفطُ منْ ينافس؟ كم من النفط تستورد الصين الآن؟ هل باستطاعة الولايات المتحدة إيقاف مشروع "السيل الشمالي-2" لتوريد الغاز الروسي إلى أوروبا؟ وهل بوسع أمريكا مزاحمة روسيا والصين في أسواق التكنولوجيا النووية؟ نبحث عن الإجابات عن هذه التساؤلات في برنامج "أبعاد روسية" مع الخبير في شؤون الطاقة ورئيس تحرير موقع "Geoenergetics.ru" بوريس مارتسينكيفيتش.