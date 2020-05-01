جمال سليمان.. دراما رمضان زمن كورونا

بشق الأنفس خرج موسم الدراما الرمضانية العربية على الشاشات هذا العام..

ضربت جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذت لكبحها في مقتل عمليات الإنتاج والتصوير في عدد من الدول العربية. لكن الإنتاج التلفزيوني خرج، ويمكن القول بأقل الأضرار الممكنة..

ولحسن الحظ بات إحظى وسائل التخفيف من صعوبة الحجر المنزلي الذي تعانيه معظم الدول العربية على خلفية انتشار كورونا..

ضيفنا اليوم في هذا الحوار هو الفنان السوري جمال سليمان.. سنسأله كيف ينظر إلى موسم الدراما الرمضانية هذا العام وكيف يقيم الأعمال.. نتابع بداية هذا العرض عن ضيفنا..