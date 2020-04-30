ليبيا.. ما خلف إعلان حفتر وقف القتال خلال رمضان

يزداد المشهد الليبي تعقيداً مع إعلان قائد الجيش الوطني خليفة حفتر وقف العمل باتفاق الصخيرات..

لكن هذه الخطوة تلتها خطوة مفاجئة أخرى من جانب قوات حفتر بإعلان وقف العمليات العسكرية من طرف واحد في جميع محاور العاصمة طرابلس خلال شهر رمضان المبارك. ربما لا يبالغ من يعتبر أن ليبيا تقف أمام مستقبل مجهول.. فلا الحل السياسي متوفر، والحسم على الأرض يبدو أبعدَ مما يشتهيه المتحاربون هناك. مع ضيفنا في هذا الحوار سنحاول أن نعرف خلفيات القرار بإلغاء اتفاق الصخيرات، والقرار أيضاً بوقف العمليات العسكرية في طرابلس... ماذا يخبئ المستقبل لليبيا حين يصبح الحديث عن حل سياسي من الماضي؟ قبل أن نبدأ حوارنا نتابع العرض التالي عن ضيفنا الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري