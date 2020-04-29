النازيون والعلامات التجارية العالمية. ما الذي حمل معهم الألمان وهم يتقدمون لاحتلال موسكو؟

من البدلات العسكرية لشركة HUGO BOSS وحتى الواقيات الذكرية لشركة NIVEA. "لم تكن تلك دبابات بل حوانيت متنقلة"!

هكذا وصف أحد الضباط السوفيت ما رآه داخل بعض الدبابات الألمانية التي استولى عليها جنوده خلال هجوم مضاد شنه الجيش الأحمر على مشارف العاصمة السوفيتية موسكو. إذن, ما الذي وجده السوفيت في هذه "الحوانيت المتنقلة" وما علاقة الحملة الألمانية على موسكو بالعلامات (الماركات) التجارية العالمية؟ تجدون الأجوبة في هذه الحلقة من برنامجنا.