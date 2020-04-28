حفتر.. ما فرص الحل بعد "تولي" قيادة ليبيا؟

أعلن المشير خليفة حفار قائد الجيش الوطني الليبي قبوله التفويض الشعبي لإدارة شؤون البلاد وإسقاط الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية الذي تمخض عنه المجلس الرئاسي بطرابلس

إعلان أعقب دعوة كان أطلقها حفتر للشعب من أجل الخروج وإسقاط الاتفاق السياسي وتفويض المؤسسة المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة وفق حفتر، بيد أن إعلان حفتر استلام التفويض قوبل ببيان من المجلس الرئاسي وصف فيه خطوة حفتر بالمسرحية الهزلية والتغطية على الهزيمة، فإلى أين تمضي ليبيا؟