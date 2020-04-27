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الرياض وأبو ظبي.. تفاهم أم خلاف جنوب اليمن؟

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دعا التحالف العربي إلى ضرورة عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل إعلان المجلس الانتقالي حالة الطوارئ بعدن جنوبي اليمن، مشددا على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض..

موقف أكدت عليه خارجيتا السعودية والإمارات بضرورة الالتزام باتفاق الرياض أساسا للعمل السياسي في المرحلة اللاحقة.

فهل كانت خطوة المجلس الانتقالي منفردة بالكامل؟ أم أن ما يصدر من تصريحات عن مسؤولي دول التحالف العربي لا يترجم حقيقة العلاقة والمقاصد بينها، خاصة مع ذهاب البعض إلى أن المجلس الانتقالي لم يتحرك دون ضوء أخضر من جناح في التحالف؟

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