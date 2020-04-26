جنوب اليمن.. هل بات الانفصال أمرا واقعا؟

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن فرض حالة الطوارئ وسريان الإدارة الذاتية على مدينة عدن جنوبي البلاد.

وقد برر المجلس خطواته هذه بعدم قيام الحكومة اليمنية بواجباتها وما سماه الصمت غير المبرر للتحالف العربي عن الوضع الراهن.

معطى يعيد من جديد إلى الواجهة خلاف حلفاء خندق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فقد ساد اعتقاد قبل فترة أن الاتفاق الذي أشرفت عليه السعودية قبل أشهر بين الانتقالي والحكومة طوى صفحة الخلاف مطلقا، بيد أن الميدان عاد لينفي هذا الاعتقاد ويقلبه رأسا على عقب.