ليبيا.. نداء هدنة على وقع تصعيد عسكري

انضمت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إلى دعوة الأمين العام لأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية في ليبيا خلال شهر رمضان على خلفية جائحة كورونا المستجد كوفيد-19.

وحثت العواصم الأوروبية أطراف الصراع الليبي على التحلي بروح شهر رمضان والعودة إلى المفاوضات من أجل وقف حقيقي لإطلاق النار.

مناشدات وقف القتال تأتي إذ يحمى وطيس المعارك بين حكومة الوفاق الوطني من جهة وقوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر ما أثار قلق عواصم دولية من بينها موسكو التي دعت إلى تعيين مبعوث أممي في ليبيا بأسرع وقت ممكن.