ترامب وكورونا.. هل تؤجل انتخابات الرئاسة؟

تتداخل الأزمات مع السياسة في أغلب الأحيان، مهما كبر أو صغر حجمها، فما أدراكم بأزمة كورونا التي فجرت خلافات في الداخل الأمريكي، ولظاها طال الجميع بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

فها هو المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن وأشدُ المنافسين فيها يؤكد أن غريمه يسعى لتأجيل الانتخابات كطريقة وحيدة للفوز.. هكذا قال. فيما لم تغب عن بال ترامب أن يحذر من الفزاعة "الصين وإيران" يقول إنهما سيسيطران على بلاده حال فوز بايدن..

كيف سيترك الفايروس المستجد بصمته على الانتخابات الأمريكية أو بالأحرى كيف سيتم استغلاُله من قبل المتنافسين؟ وأين هي المخاطر الخارجية في خريطة هذه الانتخابات؟