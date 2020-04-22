أوبئة غيرت مسار التاريخ. سقوط الديمقراطية في أثينا والفتوحات الإسلامية وبزوغ الرأسمالية في أوروبا

ضيف هذه الحلقة كبير الباحثين بمختبر التكوين والتشكل الحيوي التابع لمعهد دراسة الفيروسات الحكومي بموسكو وفي نفس الوقت الباحث المتخصص في تاريخ الأوبئة الدكتور فيودور ليسيتسين.

والحديث عن بعض نقاط الانعطاف في مسار التاريخ التي أحدثتها الأوبئة كالطاعون مثلا. إذن، كيف أثر هذا المرض على تحول نظام الحكم في أثينا القديمة من الديمقراطي الانتخابي إلى حكم الطغمة المالية الأوليغارشي؟ ما هي طيور أبابل المذكورة في القرآن الكريم وما هو المرض الذي كانت تنقله بحيث تجعل الهالكين به "كالعصف المأكول"؟ كيف أثر "الموت الأسود" (الطاعون) في أوروبا القرن الرابع عشر على ترنح النظام البرجوازي وبزرغ الرأسمالية وسوق العمل الحر؟