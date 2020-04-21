انهيار سعر الخام الأمريكي.. ما أوراق ترامب؟

تحركات في كل اتجاه يحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القيام بها بعد هبوط تاريخي لأسعار الخام الأمريكي وصل إلى ما دون الصفر..

دراسة وقف شحنات النفط القادمة من السعودية وشراء ما يصل إلى 75 مليون برميل من النفط الأمريكي وإضافته للمخزون الاستراتيجي، علاوة على أوامر لوزارتي الطاقة والخزانة من أجل توفير أموال لإنقاذ الشركات النفطية من الإفلاس. وفيما بدت واشنطن تتخبط في أزمة انهيار الأسعار أكدت موسكو أنه من الخطأ الربط بين العقود الآجلة والسعر الفعلي للخام بينما أبدت الرياض استعدادها الكامل لاتخاذ قرارات مع الشركاء في أوبك + من أجل ضمان استقرار الاسواق العالمية..

فهل تحد إجراءات الإدارة الأمريكية من أزمة الأسعار التي تهدد شركات النفط هناك؟ ولماذا تصر أطراف كثيرة داخل الولايات المتحدة على تحميل السعودية مسؤولية خساراتها النفطية؟ وكيف ستتأثر تعاملات النفط العالمي بأزمة اسعار الخام الأمريكي؟