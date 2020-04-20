انهيار تاريخي لأسعار النفط الأمريكي

انهيار تاريخي سجلته أسعار الخام الأمريكي بانخفاض لأكثر من ثلاثمئة في المئة، فيما تحولت عقوده الآجلة إلى سالبة لأول مرة

وهو ما يضطر البائعين لدفع أموال إلى المشترين من أجل أخذ عقود آجلة للنفط، وهو ما اعتبرته بعض الأطراف داخل الولايات المتحدة تهديدا للاقتصادي الأمريكي وأمنها القومي. يأتي ذلك بعد قرابة أسبوعين من اتفاق أوبك + لخفض الانتاج في محاولة لإعادة استقرار أسعار النفط التي تسجل هبوطا قياسيا مع استمرار ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي فيروس كورونا.

فما هي أسباب هذا الانهيار السريع وغير المسبوق في أسعار النفط الأمريكي؟ وكيف سيؤثر على الاقتصاد في الولايات المتحدة وفي العالم ؟ وهل تتغير مجددا خريطة الدول المنتجة والمستهلكة بعد هذه الأزمة ؟