كورونا.. ماذا خلف المطالبة بتحقيق دولي؟

في تطور آخر بحرب التهم المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين حول مسؤولية تفشي فيروس كورونا، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال محققين إلى الصين لبحث أبعاد تفشي وباء كورونا

موقف الرئيس الأمريكي يأتي بعد اتهامه الصين مرارا بإخفاء معلومات هامة عن العالم حول أعداد الضحايا وحقيقة الفيروس خلال بداية تفشيه.

هذا وانضمت أستراليا إلى وفرنسا وبريطانيا في حملة تقودها واشنطن لمطالبة السلطات الصينية بالكشف عن المعلومات الحقيقية حول مصدر الفيروس.. فيما قدم نواب جمهوريون في الولايات المتحدة تشريعًا يسمح للأميركيين بمقاضاة للحصول على تعويضات الوفاة والإصابة والضرر الاقتصادي الناجم عن كورونا.

فما هي حقيقة مساعي حملة الضغوط التي تقودها واشنطن؟ وما أوراق الصين في مواجهة هذه الحملة؟