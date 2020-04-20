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نيوزميكر

كورونا.. جدل أصل الفيروس وخيارات العلاج

أخبار العالم

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خلف الصين مباشرة ولنحو أشهر ثلاث كانت كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.

قبل أيام قليلة تغير الوضع وبدأت السلطات بتخفيف قواعد التباعد الاجتماعي وفتح المكاتب الحكومية والحدائق أمام العامة بعد تراجع قياسي في أعداد المصابين، فما الذي يميز التجربة الكورية عن بقية دول العالم. 

الحديث مع المدير العام السابق لمعهد باستور في كوريا الجنوبية، والخبير التقني في علم الفيروسات والأورام حكيم جاب الله من واشنطن.

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