إيران وأمريكا.. مواجهة في مياه الخليج؟

على مسار التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة منذ اغتيال اللواء قاسم سليماني قبل أشهر، حذر الحرس الثوري من رد حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في مياه الخليج

واصفا بيان الجيش الأمريكي عن حصول استفزازات خطيرة من قبل البحرية الإيرانية في الخليج بأنها محض تزييف.

من جانبه طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في منطقة الشرق الأوسط على حد تعبيره.

فما مدى استعداد إيران المنشغلة بمواجهة تفشي وباء كورونا لفتح جبهة أخرى في مياه الخليج؟ وهل يدفع التوتر المتصاعد بين الجانبين نحو حتمية العمل العسكري؟