أبو غزالة: العولمة وصلت إلى نهايتها وأزمة كورونا لم تصل إلى نصفها

كشف طلال أبو غزالة عن توقعاته الاقتصادية والسياسية للسنوات الخمس القادمة، حيث حذر من أننا لم نمر بنصف أزمة كورونا، التي عصفت بالاقتصاد العالمي وخلقت جيوشا من العاطلين عن العمل.



وقال أبو غزالة ضمن حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟"، الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن العالم في الفترة من 2020 وحتى 2025 سيعيش مرحلة من الضبابية وحالة من عدم اليقين، مشددا على أن العالم أمام مرحلة انتقالية "صعبة جدا".

وأضاف، أن البطالة ستكون من أبرز المشاكل التي سيواجهها العالم.

للاطلاع على توقعات أبو غزالة الاقتصادية والسياسية للمستقل القريب، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق.

المصدر: RT