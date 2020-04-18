كورونا.. الأمن الغذائي يعيد وحدة الخليج؟

في ظل تعليق الرحلات الجوية وتقليص حركة التجارية العالمية، بسبب الإجراءات التي يفرضها تفشي وباء كورونا

حذرت الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية من حصول نقص في المواد الغذائية وارتفاع الأسعار بسبب الاضطراب الحاصل في سلاسل الامدادات، الوضع الجديد وأمام توقعات بأن تمتد تداعياته لفترة أطول، دفع دول الخليج العربي التي تستورد نحو تسعين بالمائة من حاجيتها الغذائية لتفقد مخزوناتها وضمان اكتفاء ذاتي، وحدا بمجلس التعاون الخليجي للموافقة على مقترح كويتي بإنشاء شبكة موحدة لأمن إمدادات الغذاء.

فما هي قدر دول مجلس التعاون على تنفيذ هذه الخطة في ظل الأزمة الخليجية؟ وما الآليات الكفيلة بتحقيق هذا المشروع؟ أم أنه سيبقى حبرا على ورق في ظل تباين الرؤى السياسية؟