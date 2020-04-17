كورونا وفتح الاقتصاد.. جدل حول خطة ترامب

أمام اقتصاد أمريكي تخنقه إجراءات الحجر الصحي بعد ان كلفته خسائر بتريليونات الدولارات والملايين من مناصب العمل..

كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطة لبعث الحياة في القطاعات المتضررة عبر التدرج على مراحل ثلاث في رفع الاجراءات الصارمة وصولا إلى إنهاء الحجر، ورغم إبقاء خطة ترامب على إجراءات مشددة كإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة واستمرار التباعد الاجتماعي إلا أنها جوبهت من قبل الديمقراطيين بانتقادات حادة ورفض صارم لتداعياتها التي قد تسهم في نشر الفيروس والاضرار بالاقتصاد، ووصفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إرشادات الرئيس الأمريكي بأنها تجاهل للعلم والحقائق، وهروب إلى الأمام بغض النظر عن وضع البلاد.

فما مدى واقعية خطة ترامب في التعامل مع تفشي الوباء وتبعاته الاقتصادية؟ وما حقيقة أهداف الديمقراطيين من وراء رفض الخطة؟