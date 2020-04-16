ترامب.. كيف أشعل كورونا أزمة جديدة مع الصين؟

الصين في مرمى الاتهامات الأمريكية وبعضا من الأوروبية، ولكن هذه المرة بشكل أكثر دقة وتحديدا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكشف أن حكومته تجري تحقيقا شاملا وتحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

اتهامات بدأت أصوات أوروبية تدعمها بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أعلن البرلمان الأوروبي أن التعتيم على حقيقة تفشي الفيروس وتعليق الحريات والخوف والكذب لا يعد سلاحاً ضد الفيروس، فيما صرح وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب أن على الصين تقديم إجابات صعبة بشأن انتشاره.

الرد الصيني تمثل بالدعوة إلى عدم التسييس، وبالتذكير بتصريحات مسؤولي منظمة الصحة العالمية حول عدم وجود دليل على أنالفيروس المستجد تم تصنيعه مخبريا..



