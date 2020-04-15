كورونا في الأردن.. مهمة الحكومة ومسؤولية المواطن

دخل الأردن كغيره من بلدان المنطقة والعالم في مواجهة فيروس كورونا مبكرا بمجموعة من الإجراءات التي تراوحت بين حظر التجوال الشامل فالجزئي،

وحقق هدفه في إحدى محطات رحلته لمواجهة هذه الجائحة بتسجيل صفر إصابات، قبل أن يعود الفيروس ولو ببطء، لتبقى الأسئلة مطروحة حول القدرة على احتوائه كليا، ومصير إجراءات العزل والتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها

وزير الدولة لشؤون الإعلام في الحكومة الأردنية أمجد عودة العضايلة معنا في هذه الحلقة من برنامج نيوز ميكر للإجابة بالاستفاضة.