ترامب والصحة العالمية.. معركة كورونا في خطر؟

في توقيت لافت، وبينما باتت الصحة أولوية عالمية في مواجهة جائحة كورونا، يأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية

وإجراء مراجعة لتقييم دور المنظمة في سوء الإدارة الشديد والتعتيم على تفشي الفيروس.. مؤكدا أن العالم تلقى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات الناجمة عن الوباء.

خطوة لاقت تنديدا داخليا وعالميا واسعا.. فيما عبر مدير منظمة الصحة العالمية عن أسفه لقرار ترامب مؤكدا إعادة النظر في الترتيبات المالية للمنظمة والعمل مع شركائها لسد النقص..

ما مبررات هذا القرار؟ وكيف سينعكس على جهود مكافحة الوباء؟



