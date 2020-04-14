كورونا.. هل تأخرت الصين في إبلاغ العالم؟

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يجدد اتهام الصين والحزب الشيوعي بعدم تقديم معلومات مبكرا للمجتمع الدولي حول انتشار كورونا، مؤكدا أن الوقت سيحين لمساءلة الأشخاص المعنيين

تصريحات تأتي بالتزامن مع بدء لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للأمن الداخلي والشؤون الحكومية، تحقيقا بظهور فيروس كورونا وانتشاره في الولايات المتحدة، مع التركيز على دور الصين ومنظمة الصحة العالمية في ذلك.

الخارجية الصينية كانت قد أعلنت عن أملها في ألا يسيّس الأمريكيون انتشار وباء كورونا في العالم، وألا يربطوا ظاهرته بالصين.

ما أسباب وجدوى هذه الاتهامات؟