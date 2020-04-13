كورونا في ليبيا.. غياب الوساطة وعودة المعارك

سيطرت وحدات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية على مدينتي صرمان، وصبراتة غرب العاصمة طرابلس وأعلن رئيس حكومة الوفاق فايز السراج أن قواته باتت جاهزة للسيطرة على كامل الأراضي الليبية

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، عن إحرازه تقدما ميدانيا جنوب غربي البلاد والسيطرة على بوابة بوقرين الغربية.

ما الأهمية العسكرية والاستراتيجية لهذه التطورات؟ وهل تبق الساحة الليبية مشتعلة رغم كل المناشدات لوقف القتال والالتزام بالهدنة الإنسانية المفروضة وتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا؟