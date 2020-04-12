أزمة كورونا.. هل ستفقد أمريكا زعامة العالم؟

لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "كارثة كبرى" في جميع الولايات الخمسين.

إعلان صادم يأتي بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة، إيطاليا، لتصبح أعلى بلد من حيث عدد الوفيات في العالم بفيروس كورونا، بعدما بلغت الحصيلة أكثر من 20 ألفاً منذ بدء تفشي الفيروس. كل هذه التطورات تسلط الضوء على الكثير من التساؤلات منها ما يطال طرق مواجهة كورونا في أمريكا. صحيفة "نيويورك تايمز" قالت إن خلافات تفجرت داخل إدارة ترامب حول هذه الطرق مشيرة الى تأخر ترامب في اتخاذ تدابير لمواجهة الوباء رغم تلقيه تحذيرات من كبار المسؤولين قبل تفشيه.

ما الذي يعنيه إعلان ترامب الكارثة الكبرى؟ لماذا يصر البعض توجيه أصابع الاتهام إلى إدارة ترامب وتحميلها المسؤولية عن انتشار الوباء في الولايات المتحدة وفي العالم؟ وكيف يمكن قراءة غياب التعاون الدولي إلى حد ما وخلاف القوى العظمى حول سبل مواجهة الوباء؟