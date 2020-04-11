كورونا يدخل اليمن.. ما فرص إنهاء الصراع؟

سلم المبعوث الأممي مارتن غريفيث الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" مقترحات محدثة بعد تلقيه ردود وتعليقات الجانبين على طرحه السابق.

وتضم المقترحات المعدلة وقفا شاملا لإطلاق النار في عموم البلاد بالإضافة لإجراءات اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة اليمنيين ومواجهةِ تفشي وباء كورونا وبناء الثقة لاستئناف العملية السياسية بشكل عاجل.

ورغم تأكيد غريفيث على مصيرية إنهاء الحرب بعد ظهور أولى حالات وباء كورونا في اليمن، يستمر تبادل الاتهامات حول خرق هدنة أعلنها التحالف العربي من جانب واحد لأسبوعين قابلة للتمديد.. فما هي فرص تجاوب طرفي النزاع مع خطة المبعوث الأممي؟ وهل يدفع خطر تفشي كورونا نحو وقف الحرب وتفعيل العملية السياسية؟