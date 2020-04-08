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أزمة كورونا.. وحدة أوروبا في مهب الوباء؟

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فشل آخر يضاف إلى سلسلة الإخفاقات التي سجلتها سياسة الاتحاد الأوروبي مجتمعا في مواجهة فيروس كورونا بعد اجتماع لوزراء مالية الدول الأوروبية دام ست عشرة ساعة دون الوصول إلى نتيجة

بينما يبقى الدين المشترك أكبر عائق أمام الوصول لحل توافقي.

حديث عن انقسام في الاتحاد بين دول الشمال والجنوب أو دول تأثرت بشكل كبير بالفيروس في مقابل أخرى تعتبر على الأقل لهذه اللحظة خارج بؤر الانتشار الكبرى

فهل تتصرف الدول الأوروبية بأنانية وانعزالية بعيدا عن ما وجد الاتحاد لأجله؟ وهل تؤثر وتيرة تجاوبه البطيئة في مواجهة الوباء على ثقة الأوروبيين بجدوى الاتحاد؟ وما الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة خارج مقترح الدين المشترك؟

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