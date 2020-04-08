كورونا.. لماذا يهاجم ترامب الصحة العالمية؟

بعد اتهام الصين بإخفاء معلومات مهمة حول تفشي وباء كورونا وعدم إعلان الحصيلة الحقيقية للمصابين، صوب الرئيس الأمريكي سهام النقد هذه المرة إلى منظمة الصحة العالمية

التي اتهمها بالفشل والتحيز لصالح الصين خلال إصدار إرشاداتها أثناء تفشي الفيروس.. متوعدا بتعليق المساهمة الأمريكية في ميزانية المنظمة.. التي ردت بنفي تحيزها لأي دولة محذرة من مخاطر أي خفض للتمويل في ظل المرحلة الحادة التي يمر بها تفشي كورونا.

تصريحات ترامب تأتي مع استمرار تصدر الولايات المتحدة عالميا لأرقام الإصابات والوفيات، فهل يعكس موقف الرئيس الأمريكي محاولة لمواجهة الانتقادات الداخلية بعد استهانته بخطر كورونا؟ وهل أخطأت المنظمة في تقييم حجم التهديد وطبيعة الارشادات؟