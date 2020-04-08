فيروس كورونا كبديل للحرب العالمية. رؤية البروفسور كاتاسونوف

كيف تستغل "الحيتان" جائحة كورونا لابتلاع "السمك الصغير"؟ هل جاء الفايروس في الوقت المناسب لجمع الحصاد كما يحدث في الأزمات الدورية للمنظومة الإقتصادية العالمية؟

هل سينقذ الفايروس النظام المالي العالمي من أزمة النظام التي يشهدها؟ ما وجه الشبه بين ما نشهده اليوم من تراجع للمؤشرات الاقتصادية في العالم وما سبق اندلاع الحربين العالميتين؟ ما الذي قد يتغير جذريا في نظام العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا؟ يجيبنا عن هذه الأسئلة وغيرها ضيفنا المعتاد البروفسور فالنتين كاتاسونوف.