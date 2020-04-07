ترامب.. طموحات فضائية في زمن تفشي كورونا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما حول استخراج الموارد من الفضاء ينص على عدم اعتبارها ملكا عاما للبشرية، وهو ما اعتبرته موسكو محاولة لخصخصة الفضاء أكدت رفضها لها.

الكرملين قال إن الأمر يحتاج دراسة من وجهة نظر قانونية بينما لم يستبعد مسؤولون أمريكيون لجوء واشنطن إلى رد نووي في حال استهداف بنيتها التحتية الفضائية إضافة إلى تأكيدات ترامب على أن بلاده لا تعترف باتفاق الأنشطة في القمر الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فلماذا لجأ ترامب إلى توقيع هذه الوثيقة في هذا التوقيت تحديدا؟ وهل هو استغلال لانشغال العالم بجائحة كورونا؟ أم أنها محاولة لإثبات تفوق أمريكي في مجال ما، بعد أن تساوت مع غيرها في محاربة الوباء؟ وهل سيدفع ذلك إلى سباق جديد للتسلح من أجل غزو الفضاء؟