تخفيف تدابير احتواء كورونا.. بين مؤيد ومعارض

ضمن توصياتها للحد من تفشي وباء كورونا، دعت منظمة الصحة العالمية إلى عدم تخفيف الاجراءات المتبعة في مكافحة الفيروس قبل الأوان وتجنب حصول انتكاسة جديدة

توصيات المنظمة تأتي في ظل توجه بعض الدول لمراجعة القيود المفروضة على حركة المواطنين إثر انخفاض أعداد المصابين.. ففي الصين رفعت الحكومة قيود السفر على سكان مدينة ووهان بؤرة تفشي الفيروس، النمسا من جانبها أعلنت منتصف الشهر موعدا للبدء في تخفيف إجراءات مكافحة كورونا.. أما في إيران فقد رفض البرلمان مشروع قانون ينص على فرض حجر صحي كامل لمدة شهر، رغم تحذيرات لجنة مكافحة فيروس كورونا من ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأسبوع المقبل.

فهل بات الوقت مناسبا فعلا في بعض الدول لتخفيف إجراءات مكافحة الوباء؟ وما أسباب رفض بعض الحكومات اتباع نهج صارم؟ وما حقيقة التحذيرات من حصول موجة ثانية من تفشي الفيروس؟