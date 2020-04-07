كورونا في فلسطين.. ما قدرة التصدي للوباء؟

255 حالة إصابة بفيروس كورونا في فلسطين وحالة وفاة واحدة حتى الآن. هذه الأرقام تبدو مطمئنة بعض الشيء، وكأن الانتشار لا يزال تحت السيطرة إلى حد ما مقارنة بدول أخرى في المحيط.

لكن الأرقام المطمئنة لا تعني أن باستطاعة الفلسطينيين الاطمئان، فخطر تفشي فيروس كورونا هناك لم ينخفض أبدا، مع محدودية الإمكانيات وحجم التحديات، التي تبرز على رأسها انتشار كورونا في إسرائيل، لتبقى الوقاية السلاح الأمضى لدى الفلسطينيين.

عن المواجهة مع كورونا في الأراضي الفلسطينية سنسأل وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة.